Moise Kean simbolo dello 'Ius Soli', ma il papà spiazza tutti: 'Mi piace Salvini'

Moise Kean è stato eletto come uomo simbolo della "Giovane Italia" disegnata da Roberto Mancini. Due vittorie contro Finlandia e Liechtenstein nelle qualificazioni per l'Europeo, con il giovane attaccante italo-ivoriano della Juve in campo e autore di due gol (uno per gara). Un talento come altri della Nazionale azzurra (Barella e Sensi per esempio) che in pochissimo tempo ha lasciato, suo malgrado, l'ambito prettamente calcistico ed è stato reclutato come simbolo politico. Dopo la vittoria per 2-0 sulla Finlandia, Kean è stato celebrato mediaticamente come emblema di una nuova Italia calcistica (primo millennial in gol con la maglia azzurra) e non solo. E' stato trascinato in un campo, quello politico, molto diverso da quello sportivo e per certi versi molto più ricco di insidie.

Kean: "Se viviamo qui dobbiamo essere trattati da italiani"

Il suo potentissimo procuratore, Mino Raiola, poco interessato agli aspetti politici, inizia a portare avanti la sua personale battaglia contrattuale. "Deve giocare sempre, al momento siamo fermi sul rinnovo di contratto con la Juventus", le parole attribuite a Raiola, che poi ha smentito tutto. Intanto Kean accetta il ruolo di uomo-simbolo della lotta per lo "Ius Soli", quella che il Pd al governo con Renzi e soprattutto con Gentiloni non è riuscita a trasformare in legge. "Io sono cittadino italiano dalla nascita, i miei genitori sono qui da oltre 30 anni - ha detto l'attaccante della Juve dopo la sfida di Udine -. Che cosa penso di questa questione della cittadinanza? Dispiace, siamo tutti nello stesso Paese e se viviamo qui dobbiamo essere tutti trattati da italiani".

Il papà: "Mi piace Salvini, bisogna bloccare l'immigrazione"

Ma l'ambito politico è ricco di insidie e infatti il papà del campioncino azzurro, Biorou Jean Kean, spiazza tutti e rivela di essere un sostenitore di Matteo Salvini, il leader della Lega Nord e vicepremier del governo Conte. "Non ho ancora la cittadinanza italiana. Ho fatto la domanda. Sono anni che sono quì - ha detto Kean senior a Un Giorno da Pecora -. A me piace la Lega e la politica di Salvini". E sui migranti ha aggiunto: "In questo momento sto cercando un'associazione per bloccare l'immigrazione dalla partenza. Aiutiamoli a casa loro? Esatto, è giusto".

"La Juve è nel mio sangue: io sono nero e il mio sangue e bianco"

Chiusa la parentesi politica, alimentata da gran parte dei media, Biorou Jean Kean ha parlato anche di quel mondo del calcio fatto di tifo e passione. "Sono tifoso della Juve e lo voglio per sempre bianconero. La Juve è nel mio sangue: io sono nero e il mio sangue è bianco - ha detto il padre dell'attaccante -. Da bambino Moise giocava nel Toro. Io invece l'ho mandato alla Juve perché sono tifoso bianconero".

"Non mi danno più biglietti per andare allo stadio"

"Ho un problema con la società Juve perchè non mi danno più biglietti per andare allo stadio", ha aggiunto. Come mai? "C'è stato un problema. Io e la mamma di Moise siamo separati e lei, in passato, voleva portare il ragazzo in Inghilterra. Io gli dissi che lo avrei fatto restare in Italia ma in cambio avrei voluto due trattori. Loro mi dissero che non ci sarebbero stati problemi. E invece non me li hanno ancora dati, non mi danno più biglietti e non mi ricevono neanche più".