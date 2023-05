L'Udinese cambia, maglia pro alluvionati e non arcobaleno

(ANSA) - UDINE, 18 MAG - L'Udinese domenica prossima contro la Lazio non indosserà le maglie speciali presentate per la campagna "A+Love" della Lega Serie A ma quelle tradizionali bianconere che verranno poi messe all'asta a favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna gravemente colpite dall'alluvione. La decisione, spiegano a Udine, è maturata in queste ore come segno tangibile di solidarietà. Da quanto apprende l'ANSA, si è deciso soltanto di rinviare l'utilizzo delle divise arcobaleno affinché non si strumentalizzasse il messaggio di uguaglianza volendo promuovere invece, da subito, l'asta benefica per raccogliere fondi da indirizzare al più presto. (ANSA).