L'Uefa mobilita i ct per promuovere stili di vita sani

(ANSA) - ROMA, 24 SET - 'Headline coaches for health', la campagna 'Sentirsi bene, giocare bene' si avvarrà del sostegno delle 55 Federcalcio europee per sensibilizzare sui vantaggi di un'attività fisica accompagnata dall'alimentazione e dalla salute mentale nei primi anni di vita. Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, con la collega della Nazionale femminile, Milena Bertolini, e l'olandese Louis Van Gaal, hanno firmato la campagna lanciata dall'Uefa per la salute e il benessere. Nei prossimi tre mesi, la campagna inviterà i ct delle Nazionali maschili e femminili d'Europa a usare la propria influenza per trasmettere ai giovani l'importanza di fare scelte sane nei primi anni di vita, dando priorità all'attività fisica, all'alimentazione e al benessere mentale, evitando l'abuso di sostanze. Michele Uva, direttore della Divisione calcio e responsabile sociale dell'Uefa, ha annunciato la campagna nella città slovena di Bled in occasione di un evento speciale che celebra l'inizio dell'annuale 'Settimana europea dello sport' della Commissione Europea (23-30 settembre). "Siamo lieti di collaborare con le 55 federazioni e di contare sul supporto senza precedenti dei rispettivi ct per questo tipo di iniziativa - ha affermato Uva, che sta guidando lo sviluppo di una nuova politica Uefa per la salute e il benessere -. Preservare la salute è più importante che mai, dentro e fuori dal campo. Come parte della nostra strategia di sostenibilità, ci impegniamo ad aumentare la consapevolezza dei benefici per la salute fisica e mentale del calcio". I ct di cinque Federazioni - Israele, Italia, Paesi Bassi, Irlanda del Nord e Slovenia - trasmetteranno messaggi educativi attraverso video di 10-30" e le associazioni promuoveranno i video sui canali di comunicazione. Nel suo video di 10", Roberto Mancini dice: "Sìi attivo e fai sport per almeno 60' ogni giorno. Vi sentirete più forti, più dinamici e più energici, come dei veri campioni". Oltre a Mancini, Bertolini e Van Gaal, stanno preparando i video altri 5 ct: Ruttensteiner e Landu (Israele), Baraclough (Irlanda del Nord), Kek e Ačimovič (Slovenia). (ANSA).