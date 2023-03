La Lazio a Bologna per vincere in omaggio a Calleri

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - A sostenere la Lazio, nella sfida con il Bologna di sabato sera, ci sarà il ricordo di un tifoso speciale: Gianmarco Calleri, presidente biancoceleste dal 1986 al 1992, scomparso l'8 marzo scorso a 81 anni. Onorare il ricordo del patron che portò nella Capitale campioni come Gascoigne e Riedle sarà uno stimolo in più per i ragazzi di Sarri, reduci dalla deludente sconfitta in Conference League contro l'AZ Alkmaar. All'Olimpico, martedì scorso, la Lazio ha "sbagliato l'atteggiamento", come ripetuto più volte dal tecnico, buttando alle ortiche la partita con un insistente possesso palla nella propria metà campo. Certo non ha aiutato l'assenza di Ciro Immobile: il bomber salterà la trasferta emiliana visto l'infortunio al bicipite femorale in cui è incappato contro il Napoli. Il compito di rivitalizzare l'attacco aquilotto è sulle spalle di Felipe Anderson; il brasiliano agirà da falso nueve, coadiuvato da Pedro e Zaccagni. In difesa Hysaj sostituirà a sinistra lo squalificato Marusic, mentre è ballottaggio tra Casale (acciaccato per un fastidio muscolare) e Patric per il posto accanto a Romagnoli. A centrocampo spazio ai tre tenori, Milinkovic, Luis Alberto e Cataldi, vicinissimo al rinnovo con il club della sua vita. (ANSA).