(ANSA) - ROMA, 10 FEB - La Lazio ha vinto 3-1 in casa del Cagliari grazie ad una autorete di Deiola, alla 200ma rete in Serie A di Ciro Immobile ed al gol di Felipe Anderson. Per il Cagliari Gaetano, aveva dimezzato il doppio svantaggio. I sardi incassano la quarta sconfitta consecutiva e restano penultimi, la Lazio sale momentaneamente al sesto posto. (ANSA).