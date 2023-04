La Lazio vince 3-0 alla Spezia e allunga al secondo posto

(ANSA) - ROMA, 14 APR - La Lazio vince 3-0 nell'anticipo in casa dello Spezia e allunga al secondo posto in classifica. I biancocelesti con 61 punti salgono a +9 sul quarto posto, valido per la Champions League del prossimo anno e ora occupato dal Milan che ha una partita in meno. Lo Spezia si ferma a 26 punti, a +4 sul Verona terz'ultimo. Torno in gol Ciro Immobile che, su rigore, sblocca il risultato al 36'. Nella ripresa il raddoppio di Felice Anderson al 52'. Chiude l'incontro Marcos Antonio, al suo primo gol, all'89'. (ANSA).