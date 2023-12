La Corte Europea dà ragione alla Superlega: "Abuso di posizione dominante di Fifa e Uefa"

"Le norme della Fifa e della Uefa sull'autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub, come la Superlega, violano il diritto dell'Unione". Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue esprimendosi sul ricorso promosso dalla Superlega contro il presunto monopolio illegale di Fifa e Uefa sull'organizzazione delle competizioni internazionali. Dell'originario gruppo di 12 club che il 19 aprile 2021 avevano varato la Superlega sono rimasti in campo solo Real Madrid e Barçellona, associati in una Società di Superlega Europea (ESLC). Supportata dall'agenzia di marketing A22, questa ha portato il caso davanti al tribunale Mercantile della capitale spagnola, che a sua volta ha deferito la questione alla Corte di giustizia Ue.

Il torneo delle 12 grandi squadre d'Europa

La vicenda che ha portato al pronunciamento della Corte di Giustizia Europea contro il monopolio della Uefa nell'organizzazione delle competizioni internazionali era iniziata quando Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Juventus, Inter e Milan avevano annunciato il loro accordo di principio per lanciare un progetto chiuso, appunto la Superlega, in concorrenza con la Champions League organizzata dalla Federcalcio europea. Di fronte alle proteste scoppiate quasi subito, in particolare dei tifosi inglesi, e soprattutto alle minacce di pesanti sanzioni da parte di Uefa e Fifa (penalizzazioni in punti per le squadre, esclusione dei giocatori dalle rispettive nazionali), il progetto si era rapidamente sgonfiato, con la retromarcia quasi immediata di nove club. L'ultima ad arrendersi è stata la Juventus, che ha rinunciato definitivamente lo scorso luglio.

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez (Ansa)

Sono rimaste solo Real Madrid e Barcellona

Sono così rimaste solo due 'ammutinate': Real Madrid e Barcellona. L'agenzia di marketing A22 ha portato il caso davanti al tribunale Mercantile della capitale spagnola, che a sua volta ha deferito la questione alla Corte di Lussemburgo che ha risposto "sì" al quesito se, sottoponendo qualsiasi torneo in Europa alla sua autorizzazione, e prevedendo sanzioni contro club e giocatori che sfidano la sua autorità, la Uefa sta "abusando la sua posizione dominante". Le due spagnole sono rappresentate dallo studio legale Dupont-Hissel, all'origine della famosa sentenza Bosman che nel 1995 stabilì la libera circolazione dei giocatori all'interno dell'Ue e abolì le "quote di nazionalità".

Perez (Real M.): "Ora i club sono padroni del proprio destino"

"Da oggi i club di calcio saranno padroni del proprio destino - ha detto il presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Settanta anni fa abbiamo fatto un passo da gigante per il calcio con la creazione della Coppa dei Campioni e ora abbiamo il dovere di dare la spinta di cui il calcio ha bisogno. Serve una competizione aperta a tutti, che imponga il merito e il rispetto del fair play finanziario. Soprattutto che tuteli i giocatori ed entusiasmi i tifosi di tutto il mondo. Abbiamo l'opportunità di realizzare una governance trasparente, che conviva con le nuove tecnologie". "Siamo all'inizio di un nuovo tempo e potremo lavorare liberamente, senza minacce, con l'obiettivo di innovare e migliorare il calcio. Da oggi il presente e il futuro sono finalmente nelle mani dei club e dei tifosi. Segnerà un prima e un dopo, è un grande giorno per la storia del calcio", ha aggiunto il numero uno del Real Madrid.