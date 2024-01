'Largo Gigi Riva', firme on line per cambio nome strada Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GEN - Per il popolo della rete il cambio è presto fatto: l'immagine di Gigi Riva con la maglia del Cagliari sul piedistallo dove oggi c'è la statua di Carlo Felice che sorge sul Largo omonimo in centro a Cagliari. Un luogo simbolo per i tifosi: è quello il ritrovo naturale per tutte le feste che riguardano le vittorie, i passaggi di serie o le salvezze del Cagliari. Ma è stato anche il punto di raccolta di migliaia di persone per celebrare l'Italia campione del mondo, nel 1982 ma anche nel 2006, quando Riva era general manager della Nazionale.

Nelle occasioni che riguardano il club sardo la statua di Carlo Felice, che indica col il braccio e il dito l'inizio dell'omonima strada statale che collega Cagliari e Sassari, viene "vestita" di rossoblù. Ora, nel giorno dei funerali del bomber del Cagliari e della Nazionale, c'è chi ha pensato di lanciare una petizione on line per titolare una delle principali strade cagliaritane a Gigi Riva. "Era un uomo che ha scelto di rappresentare coloro che nella penisola erano conosciuti come pastori, banditi, ignoranti, poveri e affamati - si legge nella motivazione della richiesta già sottoscritta da quasi 2mila persone sul sito Change.org - Lui ci ha portati sul tetto d'Italia dimostrando che potevamo essere campioni, che avevamo una dignità. Lui che non aveva più una famiglia, qui ne ha trovata una gigantesca perché per noi era un parente, uno di casa, uno a cui si vuole bene, sempre e per sempre. L'unico che è riuscito ad unirci tutti". (ANSA). .