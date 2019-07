(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Buona la prima per la Lazio di Simone Inzaghi nel test amichevole contro l'Auronzo di Cadore. Triplette di Correa e Luis Alberto, doppiette di Parolo, Caicedo, Acerbi e Patric, in gol anche Leiva, Anderson e Adekanye, oltre a un autogol in favore dei biancocelesti. Inzaghi può sorridere per il 18-0 e anche per i nuovi acquisti, Manuel Lazzari e Denis Vavro.