Lazio: frattura alla mano per Pedro

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Non è un periodo fortunato per Pedro: l'attaccante della Lazio, dopo aver rimediato una frattura alle ossa nasali lo scorso 19 febbraio nel match contro la Salernitana, nella sfida di ieri contro la Sampdoria è incappato anche in una frattura alla mano sinistra, tanto che il tecnico Maurizio Sarri è stato costretto a sostituirlo nella ripresa. A Pedro, che aveva saltato per l'infortunio al naso la trasferta in Romania contro il Cluj e contro la Samp indossava una vistosa maschera protettiva, è "già stato applicato uno specifico tutore e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano", come si legge sul sito ufficiale biancoceleste. (ANSA).