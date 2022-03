Lazio: Immobile 'l'attesa rende il derby speciale'

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "L'attesa rende speciale il derby. Se ne parla tutta la settimana, è come se si bloccasse la città, come se tutti pensassero solamente a questa gara. E questo rende tutto più emozionante ed interessante". Lo ha detto Ciro Immobile alla viglia della sfida con la Roma al sito ufficiale del club biancoceleste. "E' una partita emozionante, più delle altre vissute in carriera - ha continuato l'attaccante dei biancocelesti -. Tutti i gol segnati nei derby sono sempre belli, poi ovviamente ci sono quelli speciali che hanno regalato anche delle vittorie. Quindi, per ora, i miei preferiti rimangono i due realizzati tra andata e ritorno nella doppia semifinale di Coppa Italia del 2017". (ANSA).