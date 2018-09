Lazio: Inzaghi 'Caicedo eccezionale'

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Quattro gol tutti insieme. Se con Frosinone, Empoli e Apollon Limassol erano arrivate critiche per il poco spettacolo, oggi la squadra di Simone Inzaghi vince di goleada e il gol del vantaggio lo segna Felipe Caicedo, tra giovedì e oggi decisivo: "L'idea di farlo giocare dall'inizio con Immobile? Faccio quello che vedo - spiega Simone Inzaghi - Felipe aveva fatto una partita incredibile con l'Apollon, è un lavoratore eccezionale. Avrà altro spazio, il campionato non aspetta, ora abbiamo due gare ravvicinate. Dobbiamo correre". Due reti anche per Ciro Immobile, l'antipasto perfetto per un rinnovo pronto (3 milioni a stagione più bonus fino al 2023) e da annunciare nella settimana che porterà al derby: "Ci sarà un annuncio a breve, sono contento. Sono orgoglioso di far parte per un altro anno di questa gloriosa squadra", rivela il partenopeo.