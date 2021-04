Lazio:Inzaghi 'crediamo a Champions,col Milan da dentro o fuori'

(ANSA) - ROMA, 25 APR - "Abbiamo fatto un grandissimo sforzo, dobbiamo continuare a credere nella Champions e fare le ultime sette partite nel migliore dei modi. Purtroppo a Napoli non siamo stati artefici noi del nostro destino". Lo ha detto l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del match contro il Milan allo stadio Olimpico. Il tecnico biancoceleste torna in panchina dopo tre partite saltate a causa della positività al Covid: "Sono molto contento di essere tornato, - ha riferito in conferenza stampa - senz'altro non è stato un periodo facile. Avere tutta la famiglia positiva con me non è stata una bella esperienza. Ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi e allo staff, sono stati bravissimi e hanno vinto partite importanti". Quanto alla gara di domani, Inzaghi è chiaro: "Sarà da dentro o fuori. Una gara fondamentale per noi. Rinnovo? Sono tornato da tre ore, con tranquillità cercheremo di fare tutto". (ANSA).