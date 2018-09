Lazio: Inzaghi, gara andava chiusa prima

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Ho avuto paura solo alla fine, l'Apollon vedrete che metterà in difficoltà anche Eintracht e Marsiglia certo così si rischia, mi è piaciuto l'approccio iniziale ma dovevamo chiuderla prima. Il secondo tempo non è stato buono, dovevamo fare gol prima". Simone Inzaghi cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il 2-1 della sua Lazio in Europa League. "C'è rammarico perché dovevamo fare un gol in più prima dell'intervallo. Loro poi sono cresciuti per nostro demerito, ma hanno trovato gol in modo fortuito - aggiunge il tecnico biancoceleste -. Volevamo iniziare con una vittoria e lo abbiamo fatto, sarà difficile girone lungo tosto e difficile".