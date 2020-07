Lazio: Inzaghi 'sfida a Juve la immaginavo diversa'

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "La sfida con la Juve? Sarà una gara difficilissima, che cercheremo di affrontare nel migliore dei modi. Sicuramente l'avevo immaginata diversa". Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi guarda così la sfida di domani in casa della Juventus. Una partita che nei sogni dei biancocelesti, ormai in ritardo di 8 punti dalla vetta a 5 giornate dal termine, doveva valere lo scudetto. "Purtroppo - specifica - abbiamo avuto dei problemi dopo lo stop del campionato, ma andremo a fare una grandissima gara senza alibi e senza pensare agli assenti. Gli infortuni fanno parte del gioco e domani vedremo cosa succederà". L'ultimo in ordine di tempo è il forfait illustre di Luis Alberto, che non sarà del match. (ANSA).