Lazio: Lotito 'non esiste una questione Acerbi'

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Non c'è una questione Acerbi: lui è un ragazzo perbene, serio e affidabile. Si tratta di scelte tecniche, si troverà una soluzione. Suo contrasto con i tifosi? Penso sia superato". Claudio Lotito smorza le polemiche sul giocatore biancoceleste. "Soddisfatto del mercato? Non facciamo previsioni, vedremo durante il campionato - continua il presidente della Lazio - I traguardi si raggiungono, non si annunciano. Abbiamo comprato 14 giocatori in un anno, non so quante squadre ne abbiamo comprati così tanti. Abbiamo speso parecchio, speriamo di aver speso bene". (ANSA).