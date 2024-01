Lazio: Lotito, va capita compatibilità dell'operazione Flaminio

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Stiamo lavorando per la costruzione dello stadio. Il Flaminio? Ci sono considerazioni oggettive che non dipendono da me. Si tratta di capire la compatibilità dell'operazione per portarlo a 50mila spettatori. Noi abbiamo una media di 45mila persone, di questo va dato merito ai nostri tifosi, che sono la forza di una società".

E' quanto detto dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, nel corso della presentazione a Montecitorio di 'Meravigliosa - La Lazio più bella di sempre', mostra fotografica dedicata al 50/o anniversario del primo scudetto biancoceleste. "Da ragazzo avevo sempre timore su che fine facesse la Lazio, adesso invece il club è solido. Cerchiamo di collegare i risultati sportivi con quelli economico-finanziari - continua Lotito -. La grande soddisfazione è che la Lazio viene annoverata come una società forte, credibile, di riferimento. Un tempo era un punto di partenza, ora è un punto di arrivo e all'estero hanno grande considerazione della nostra società". (ANSA). .