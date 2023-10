Lazio, Luis Alberto rinnova fino al 2027

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - La Lazio e Luis Alberto andranno avanti insieme, fino al 2027: con l'annuncio ufficiale sulla pagina Twitter del club, si chiude la telenovela legata all'estensione contrattuale dell'andaluso. Arrivato nel 2016 in biancoceleste, Luis Alberto giocherà nella Capitale per altri quattro anni.

La Lazio gli ha dedicato un video con annesso tributo a Harry Potter: mentre in una stanza semibuia il calciatore si siede per firmare il rinnovo, si sente la voce del mago Albus Silente dire: "La felicità la si può trovare anche negli attimi più tenebrosi, se solo uno si ricorda di accendere la luce". Poi la luce si accende e compare Luis Alberto che dopo aver firmato promette scherzosamente: "Giuro solennemente di non avere buone intenzioni", una battuta tratta dall'opera di J.K. Rowling. (ANSA). .