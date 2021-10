Lazio; Marusic, a Verona per fare punti in trasferta

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Ogni giorno cerchiamo di migliorare sul piano della continuità. Vogliamo iniziare a fare punti in trasferta, domani vogliamo portare a casa i tre punti. Abbiamo avuto mister Inzaghi per cinque anni, giocavamo con il 3-5-2. Con Sarri lavoriamo di più, ha cambiato molto. Siamo uniti e vogliamo dare il massimo per il nostro gruppo". Lo dice il difensore della Lazio Adam Marusic, presentando in conferenza stampa a Formello la trasferta di domani in casa del Verona. "Il primo gol in Serie A l'ho segnato contro il Verona, dopo tanti anni credo di essere cresciuto molto. Domani offriremo una grande prova", ha aggiunto il montenegrino. (ANSA).