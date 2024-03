Lazio-Milan: furia Lotito 'manca l'affidabilità del sistema'

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Le polemiche arbitrali dopo Lazio-Milan? Quando il gioco assume questi connotati devono essere altri organismi esterni a intervenire. Manca l'affidabilità del sistema e quindi bisogna ricorrere a istituzioni terze che pongano fine a una situazione incresciosa". E' dura la presa di posizione del presidente della Lazio, Claudio Lotito, dopo la partita con il Milan e la coda al veleno. "Nello sport si deve vincere per merito. C'è un limite oltre il quale non si deve andare, e oggi sono stati superati tutti i limiti. La squadra si farà valere nelle sedi preposte, per tutto quello che è successo. Questa cosa si ripete da diverso tempo" dice ai microfoni di Dazn. (ANSA).