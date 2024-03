Lazio-Milan: Pioli 'rosso a Pellegrini?Pulisic più che corretto'

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "L'espulsione di Pellegrini? L'arbitro non aveva interrotto il gioco: Pulisic è un giocatore più che corretto e ha fatto la sua giocata, non vedo perché avremmo dovuto fermarci, semmai sono loro che avrebbero potuto buttare via pallone".

Lo dice Stefano Pioli, tecnico del Milan, ai microfoni di Dazn dopo il successo dei rossoneri, parlando del cartellino rosso ricevuto dal terzino della Lazio. "Nelle ultime trasferte abbiamo subito troppi gol pur concedendo poche chance, venendo puniti alla minima occasione concessa, quindi oggi è stato importante non aver subito reti - procede Pioli - I tanti gol dei subentrati come Okafor? Abbiamo qualità anche con i giocatori che subentrano, questo rende soddisfatto l'allenatore. Il mio è un gruppo che lavora bene, sono contento della loro compattezza". (ANSA). .