Lazio: Pereira ok, ha raggiunto Lazio a Bruges

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Un rinforzo per Simone Inzaghi in Belgio. In vista della sfida di Champions League della Lazio di stasera, oggi ha raggiunto il ritiro dei biancocelesti a Bruges il centrocampista offensivo Andreas Pereira, che così potrà prendere parte alla partita. Il brasiliano faceva parte del gruppo di giocatori fermati per sospetto Covid, assieme a Ciro Immobile, Luis Alberto, Manuel Lazzari e Djavan Anderson. Circa le loro condizioni, ci sarà il punto del medico biancoceleste Fabio Rodia nel pomeriggio. (ANSA).