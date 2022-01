Lazio: Sarri, siamo rimasti in partita fino alla fine

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - "È stata una buona partita. Un primo tempo un po' più attendista, un po' più timoroso, poi un ottimo secondo tempo restando in partita fino alla fine contro una squadra forte. Ma non c'è stata mai la sensazione di essere in enorme sofferenza. La sensazione di solidità è stata buona, speriamo di continuare così". Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, intervistato da Dazn dopo la sconfitta con l'Inter. "Noi dobbiamo essere più compatti, perché poi davanti abbiamo comunque qualità. Arriverà qualcuno dal mercato? Sinceramente non lo so. Siamo bloccati dall'indice di liquidità, che ancora non sono riuscito a capire bene che cosa sia... Per quello che ho in mente io, serve qualcosa in più, anche a livello numerico. Siamo tanti, ma qualcuno non è assolutamente adatto a giocare così". (ANSA).