Lazio: Sarri, vinto con personalità e coraggio

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAR - Soddisfatto a fine gara Maurizio Sarri, ex tecnico azzurro che si è tolto la soddisfazione di vincere al Maradona e vendicare il 2-1 subito in casa all'andata: "Si giocano partite estremamente difficili con il Napoli. E' una squadra forte, è così vicina al titolo che li invidio ma noi siamo venuti qui sapendo che pensare di vincere era difficile ma anche difendersi e basta per 90' era un suicidio". Il tecnico della Lazio sa di essere in corsa per un posto in Champions e sottolinea quello che va forte ora nella squadra: "C'era una mia richiesta chiara - ha detto - di avere in campo personalità e coraggio. Abbiamo fatto una lunga fase di possesso palla nostro, abbiamo difeso e soprattutto abbiamo applicato un aspetto mentale giusto. Rimpianti per altri nostri match? I punti nel campionato li perdono tutti, tranne il Napoli che ne ha persi pochi. In questo senso questo match era meno difficle, perché entrambe le squadre giocano al calcio. C'è qualche punto perso da noi in maniera banale ma parlo di un paio di partite, in generale sulla continuità rispetto all'anno scorso siamo migliorati molto. La Champions? Restiamo umili, pensiamo che martedì giochiamo in coppa". (ANSA).