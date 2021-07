Lazio vince 11-0 in amichevole, segna anche Hysaj

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Hysaj risponde alle polemiche andando in gol contro il Fiori Barp Mas, squadra dilettantistica del Bellunese, nella seconda amichevole della pre season della Lazio. Ad Auronzo di Cadore, i bianconcelesti vincono 11-0 con il primo tempo che si conclude sul 7-0 grazie alla tripletta di Luis Alberto, ai due gol di Caicedo e poi a quelli di Felipe Anderson e Hysaj. Il 4-3-3 schierato da Maurizio Sarri per otto undicesimi si avvicina molto alla formazione che scenderà in campo alla prima di campionato. All'appello mancano Acerbi e Immobile, in vacanza, e un esterno mancino d'attacco atteso dal mercato. Nella ripresa girandola di cambi con gli ingressi tra gli altri di Cataldi, Escalante, Radu, Jony, Marusic, Akpa Akpro e Muriqi, il quale chiude il match con le reti del dieci e undici a zero. "Non riusciamo ancora ad essere freschi, ma si vede già una buona mentalità e che seguiamo il mister. Nella linea a quattro mi trovo bene" ha commentato il match Patric a Lazio Style Radio. (ANSA).