Lazio: Zaccagni salta il Torino per precauzione

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - La Lazio non rischierà un recupero affrettato di Mattia Zaccagni: l'esterno biancoceleste, fuori da metà gennaio per un infortunio all'alluce sinistro, si è messo alle spalle il dolore e ha ricominciato ad allenarsi con i compagni ma, a differenza di quanto si pensava, non è stato convocato per la trasferta di Torino di domani. Il numero 20 dei biancocelesti ha svolto oggi l'allenamento di rifinitura, ma tornerà arruolabile (verosimilmente per la panchina) da lunedì, contro la Fiorentina al Franchi. (ANSA).