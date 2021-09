Lazio; Zaccagni 'con Sarri si migliora, detto subito sì'

(ANSA) - ROMA, 11 SET - "Sono molto contento di essere qui, per me questa è un'occasione importantissima. Sono arrivato in un bellissimo gruppo, in un grande club con una grande storia e in una grande città. Spero davvero di far bene con questa maglia". Così il neo laziale Mattia Zaccagni, alla conferenza stampa della sua presentazione. "Fin da subito, appena ho saputo della Lazio non ho esitato. Per me è stato subito un sì, perché sono convinto che Sarri migliorerà sicuramente le mie caratteristiche, soprattutto quelle delle conclusioni in fase offensiva", ha aggiunto l'ex esterno del Verona. Alla vigilia della trasferta di domani contro il Milan, il Zaccagni sottolinea che anche con il Verona "ho esordito a San Siro, contro l'Inter. Stavolta sarà il Milan, ma è un nuovo inizio per me e sono molto contento di farlo con questa maglia". (ANSA).