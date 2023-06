Lega Pro: Emozioni e gol al torneo 'Il calcio è la mia vita'

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Grande festa di sport al 'Mirabello' di Reggio Emilia per il torneo "Il calcio è la mia vita" riservato a calciatrici e calciatori con disabilità intellettivo-relazionali e patologie psichiatriche organizzato da Lega Pro con il patrocinio della regione Emilia Romagna e la collaborazione di Reggiana Calcio e Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. I giovani atleti di Feralpisalò, Reggiana, Padova e Renate sono affrontati in un quadrangolare ricco di emozioni e divertimento.

La vittoria finale è andata ai ragazzi della Reggiana che hanno battuto in finale la Feralpisalò per 4-3 ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari erano finiti 1-1. A dirigere le partite i giovani arbitri della Can di C Lovison di Padova e Kumara di Verona. A seguire, al 'Pirru Caffè', si è tenuta la conferenza stampa post torneo alla quale hanno preso parte il capo della segreteria politica della presidenza della Regione Emilia Romagna, Gianmaria Manghi, il presidente di Lega Pro Matteo Marani, il presidente della Reggiana Carmelo Salerno, il consigliere Dcps Nicola Simonelli. Durante la conferenza il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha consegnato a Gianmaria Manghi un assegno di 40mila euro per la popolazione dell'Emilia Romagna colpita dall'alluvione. L'importo è stato raggiunto grazie alla generosità dei club di Serie C ed alla donazione della quota gara di Lega Pro in occasione della partita dei play off Cesena-LR Vicenza. (ANSA). .