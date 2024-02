Lega Pro e Panini svelano edizione 3 digital collection Serie C

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Prende vita la terza edizione della digital collection serie C. L'album, presentato nella sede di Lega Pro, rappresenta "l'ennesimo segnale importante, di crescita", in termini di visibilità dopo il ritorno della figurina di tutte le sessanta squadre dei tre gironi della serie C Now nella collezione calciatori Panini 2023/2024. Alla conferenza stampa congiunta con Aic e Panini a fare gli onori di casa è stato il presidente Lega Pro Matteo Marani che ha dato ospitalità al direttore mercato Italia Panini, Alex Bertani, al presidente Aic Umberto Calcagno, all'ex bomber azzurro con trascorsi tra le fila di Sampdoria, Parma, Fiorentina e Lazio, Enrico Chiesa, al campione d'Europa ad Euro2020, Giovanni Di Lorenzo.

Sono intervenuti, inoltre, tre calciatori, uno per ogni girone: Antonio Donnarumma, estremo difensore del Padova, Mirco Antenucci, capitano e bomber della Spal., e Antonino Ragusa, ala del Messina. "La Digital Collection Serie C non è una semplice collezione, ma - ha dichiarato Matteo Marani, Presidente della Lega Pro - rappresenta un ponte tra la tradizione di generazioni che si emozionavano con scambi e giochi di figurine e l'innovazione odierna. Le figurine Panini, sia digitali che cartacee, sono in grado di raccontare le storie di 60 club della Serie C NOW che affondano le proprie radici in 18 regioni d'Italia facendo sognare come un tempo bambini e adulti". "Dopo il grande successo delle scorse stagioni, anche quest'anno - ha aggiunto Bertani - abbiamo deciso di confermare con entusiasmo la Panini Digital Collection dedicata alla Serie C Now. Un'iniziativa che fin dall'inizio ci è sembrata dare finalmente voce e risposta alle tante richieste degli appassionati". (ANSA). .