Libri:'Storia d'Italia e del calcio' con Tardelli e De Sisti

(ANSA) - ROMA, 28 SET - 'La storia d'Italia, del calcio e della Nazionale' raccontata e svelata in uno dei circoli storici di Roma. Il tutto giovedì 30 settembre (alle 18.00) dove il presidente del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, Daniele Masala ospiterà la presentazione del libro "Storia d'Italia del Calcio e della Nazionale Uomini, fatti, aneddoti 1950-1994" di Mauro Grimaldi con la prefazione di Marco Tardelli. Interverranno, oltre all'autore, Gabriele Gravina presidente della Figc Giancarlo De Sisti e Marco Tardelli. A dare il benvenuto agli ospiti il segretario del Reale Circolo Livio Lavitola, Andrea Granzotto Consigliere allo sport. Mentre ospite d'eccellenza il presidente del Coni Giovanni Malagò. "La cultura è parte integrante del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo e questa manifestazione ne è l'ennesima testimonianza'' spiega Daniele Masala, vincitore di due medaglie d'oro con il Pentathlon moderno nella XXIII Olimpiade di Los Angeles dell'84. Nel libro viene presentata la crescita della Nazionale italiana di calcio che, dopo le varie vicissitudini, comincia a dominare l'Europa e il mondo con il Milan di Nereo Rocco e l'Inter di Helenio Herrera. La conquista delle Coppe dei Campioni e Coppe intercontinentali. L'arrivo di Ferruccio Valcareggi alla guida della Nazionale che permette agli Azzurri di conquistare nel 1968 il Titolo Europeo. Si conclude con gli anni Ottanta che si aprono con la conquista del terzo Titolo mondiale di Spagna nel 1982. È il Mondiale di Enzo Bearzot, Paolo Rossi, Marco Tardelli, e altri grandi campioni.