Liverani, limitare Lazio col collettivo

(ANSA) - LECCE, 9 NOV - Il tecnico del Lecce Fabio Liverani, nell'immediata vigilia della gara contro la Lazio, non riesce a nascondere il suo stato d'animo: "La Lazio ha rappresentato la mia casa per cinque anni e ci sarà un pizzico di emozione - ammette l'allenatore dei giallorossi - ma quello che è importante ora è il Lecce e speriamo di offrire una buona prestazione". Una sfida contro un avversario forte, ferito dalla quasi eliminazione in Europa League: "I loro punti di forza sono tanti e noi dobbiamo cercare di limitarli con il collettivo - dichiara il tecnico-. Le individualità della Lazio possono fare la differenza in qualsiasi momento, noi dovremo essere bravi ad alzare l'intensità e non sbagliare tecnicamente, concedendo pochi spazi e facendo attenzione". Obiettivo cercare di allungare la striscia di quattro risultati utili consecutivi: "Per una squadra che lotta per la salvezza è fondamentale muovere sempre la classifica: non perdere è un valore aggiunto per quello che è il nostro obiettivo", conclude.