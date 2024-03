Lotito 'ci hanno violentato, storia di una morte annunciata'

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Oggi noi siamo stati violentati, la squadra è mortificata, ha subito un trauma di carattere psicologico". E' un fiume in piena Claudio Lotito, presidente della Lazio, nella conferenza stampa che segue il ko con polemiche col Milan. "Quando un sistema non garantisce più credibilità, ti rivolgi a chi è preposto a far rispettare le leggi.

A quali sedi ci rivolgeremo? A quelle a cui si rivolgono tutti i cittadini quando c'è violazione di leggi e di norme - continua Lotito - Oggi è stata 'storia di una morte annunciata'. Non è la prima volta. Quando si verificano in modo reiterato alcune situazioni, viene meno la valutazione del merito sportivo. O il sistema è in grado di correggersi in totale autonomia, o ci si deve rivolgere a organismo terzo". Quando gli chiedono cosa abbiano pensato nelle stanze dell'Uefa del match di stasera, Lotito alza le spalle: "Non lo so, da quello che so noi della Lazio siamo visti come una situazione particolare, nell'ambito del sistema complessivo europeo". (ANSA). .