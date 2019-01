Lotito, scontri Lazio? pseudo-tifosi

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - "Io rispondo dei comportamenti della società, non dei singoli comportamenti di pseudo-tifosi. Come ha detto il ministro Salvini la responsabilità è personale". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, dopo gli scontri avvenuti la notte scorsa tra ultras e forze dell'ordine in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della fondazione del club biancoceleste. "Per me -ha aggiunto Lotito- i tifosi sono quelli che partecipano in modo appassionato alla vita della squadra del cuore nel rispetto delle regole, tutto gli altri fanno delle scelte diverse e ne risponderanno. Chi tifa lo deve fare nel rispetto delle regole, e noi cerchiamo di adottare comportamenti che sono all'insegna dei valori fondanti della società civile", ha concluso il presidente della Lazio a margine di una visita organizzata al 'Collegio San Giuseppe - Istituto De Merode' nell'ambito dell'iniziativa "La Lazio nelle scuole".