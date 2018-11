Le speranze del giovane talento argentino e la maledizione del "nuovo Messi"

Luka Romero è un calciatore argentino di 14 anni. E' nato in Messico, gioca in Spagna nelle giovanili del Real Club Deportivo Mallorca ed è stato convocato nell'Argentina Under 15. Da quando è arrivato in Spagna, nel 2015, ha anche un soprannome pesante: tutti lo chiamano "El nuevo Messi". E le somiglianze con "La Pulce" non si fermano alle caratteristiche tecniche. Cresciuto giocando a pallone nella spiagge di Ibiza e nel Club de fútbol di Sant Jordi, poi è passato alla Sociedad Deportiva Formentera, il club dove aveva militato suo padre Diego Romero. Luka è arrivato in Spagna grazie a Horacio Gaggioli, l'agente che fece firmare a Lionel Messi il primo contratto con il Barcellona. E sul talentuoso fantasista veglia un certo Pablo "El Mago" Aimar, selezionatore delle squadre minori dell'Albiceleste ma soprattutto idolo d'infanzia di Leo Messi. Romero ha tre passaporti (messicano, spagnolo e argentino) ma non ha dubbi: "Mi sueño es jugar con la camiseta de Argentina".

La gloria mancata di Giovani dos Santos

Con la spensieratezza dei suoi 14 anni Luka non avverte il peso di essere considerato "El nuevo Messi". Un atto di stima ma anche una maledizione. Negli ultimi anni tanti giocatori hanno ricevuto la stessa etichetta e poi hanno tradito le aspettative. Basta citare Giovani Alex dos Santos Ramírez. Questo messicano di origine brasiliana fu acquistato dal Barcellona nel 2001 e destinato alle giovanili. Era considerato uno dei migliori talenti al mondo, ma non è mai esploso e oggi sta chiudendo la carriera negli Usa con gli L.A. Galaxy.

Le vecchie conoscenze italiane: Iturbe e Lamela

Juan Manuel Iturbe, fu paragonato a Messi ai tempi del Cerro Porteño. Ottimi campionati nel Porto e nel Verona, poi il grande salto alla Roma e il fallimento. Oggi gioca nei Pumas. Anche un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano ha tradito, per ora, le attese. Erik Lamela è cresciuto nel River Plate e ha mostrato tutto il suo talento a Roma. Dopo il passaggio al Tottenham non è più cresciuto calcisticamente, anche a causa dei numerosi infortuni.

Piatti e Buonanotte

Pochi ricordano l'italo-argentino Pablo Daniel Piatti. Scoperto da Diego Simeone e campione del mondo nel 2007 con l'Argentina U-20, vanta una carriera "normale" in Spagna. Gioca nell'Espanyol, ma è ancora di proprietà del Valencia. E che dire di un altro "italiano" come Diego Mario Buonanotte Rende? Il talento mostrato al River Plate è lentamente scomparso dopo il passaggio al Malaga nel 2011. Il suo apice è la medaglia d'oro conquistata alle Olimpiadi di Pechino del 2008.

Ci sono stati il "Messi croato", quello coreano e quello turco

C'è poi Alen Halilović, attualmente tesserato con il Milan dove è arrivato a parametro zero. Nel 2014 aveva lasciato Zagabria per approdare al Barça e firmare un contratto di 5 anni. Qualche presenza in blaugrana e poi il prestito allo Sporting Gijón e la cessione all'Amburgo. E' rimasto il "Messi croato". Gioca in Italia, all'Hellas Verona, anche il "Messi coreano" ovvero Lee Seung-Woo . Classe 1998, il coreano arrivò al Barcellona nel 2011 per essere ceduto a titolo definitivo ai gialloblù nel 2017. Talento e un carattere difficile sono le caratteristiche di Emre Mor. Fantasista turco con cittadinanza danese, è stato inseguito anche dall'Inter e nel 2016 il Borussia Dortmund (quando il calciatore aveva 18 anni) lo pagò 10 milioni. Ha fallito in Bundesliga e non brilla nel Celta Vigo in Spagna. Tanti scommettono sul ritorno in patria del "Messi turco".