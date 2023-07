Inter, Lukaku in stand by, la Roma sogna De Paul Milinkovic o Juve o rimane alla Lazio

E' sempre calda la linea fra l'Inter e l'Inghilterra in fatto di calciomercato. L'annuncio fatto da DE GEA, che lascerà il Manchester United, apre la porta all'arrivo di ONANA alla corte di Ten Hag. Parte di quei soldi serviranno alla dirigenza nerazzurra per l'acquisto a titolo definitivo di LUKAKU, ma una prima proposta da Appiano Gentile sarebbe stata rifiutata dai Blues londinese, che chiedono 45 milioni di euro. Insomma, non saràò facile, ma l'Inter sicuramente ci riproverà, e nel frattempo dovrà cercare anche un portiere: in pole c'è sempre TRUBIN dello Shakhtar.

La Juventus è in avvicinamento a MILINKOVIC SAVIC, con il quale ci sarebbe già un accordo verbale a partire dalla stagione 2024-'25, quando il Sergente ora alla Lazio arriverebbe alla Continassa a parametro zero. Ma se POGBA dovesse accettare le offerte che gli sono arrivate dall'Arabia Saudita (per ora le ha respinte), allora il nuovo ds dei bianconeri, Giuntoli, proverebbe a prendere subito Milinkovic, ma non certo per i 40 milioni che chiede il presidente laziale Lotito.

Magari nell'operazione potrebbero essere inseriti Luca PELLEGRINI e ROVELLA, ovvero due giocatori che piacciono a Sarri, che invece bocciato CUADRADO, che è libero dopo la fine del contratto con la Juve ed era stato offerto ai biancocelesti. Piuttosto il tecnico della Lazio spinge affinché prenda quota il discorso con il Sassuolo per BERARDI e LOPEZ, giocatori che però hanno una quotazione elevata. Per MARCOS LEONARDO l'offerta da Formello al Santos è sempre ferma a 12 milioni, e non è neppure chiaro quale sia la quota del cartellino del giocatore che appartiene alla società brasiliana: qualcuno dice appena il 55%. Così ora si guarda con interesse ad AMDOUNI del Basilea. Sempre calda anche la pista per KERKEZ, esterno sinistro basso dell'Az Alkmaar.

A Roma è tornato Mourinho, che ha immediatamente precisato di non aspettarsi nulla dal mercato, ma in realtà il tecnico avrebbe fatto due precise richieste alla società. In un caso, quello di MORATA (che piace sempre anche al Milan) con tanto di telefonate dello stesso 'Mou' e di Dybala (suo grande amico) all'attaccante spagnolo. L'altro giocatore nei desideri del tecnico dei giallorossi è il campione del mondo DE PAUL, ma qui si tratta di capire bene quali sarebbero i reali costi dell'operazione. Oltretutto l'argentino ha anche un ingaggio inferiore a quello di SABITZER, nome alternativo per il centrocampo della 'Magica', che intanto sta battendo, grazie alla passione dei tifosi, i record di vendite di una nuova maglia.

E a proposito della Roma: l'ex giallorosso ZANIOLO ha ricevuto anche lui, così come il Galatasaray di cui fa parte, offerte dall'Arabia Saudita e in particolare dall'Al Hilal, disposto a fare follie per l'azzurro. In entrata la squadra campione di Turchia ha fatto sapere al club di Trigoria di essere interessata a SHOMURODOV, con la formula del prestito con diritto (e non obbligo) di riscatto.

Il Frosinone ha chiesto GABBIA al Milan, Daniel MALDINI è passato in prestito all'Empoli, il Verona cerca UMTITI su precisa richiesta del nuovo tecnico Baroni. Il Torino ha fissato in 30 milioni più bonus la valutazione di SCHUURS, che estimatori in Premier League.