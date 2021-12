Mancini insiste, obiettivo è vincere i Mondiali

(ANSA) - JESI, 07 DIC - "Il nostro obiettivo è andare al Mondiale e vincerlo". A ribadirlo, dopo averlo detto già ieri, nel corso della presentazione del libro fotografico 2021 dell'ANSA, è stato Roberto Mancini collegato online da Roma con Jesi dove lo ha intervistato Guido D'Ubaldo, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, nell'ambito di una serata evento in memoria di Gianni Rossetti, protagonista del giornalismo marchigiano e storico presidente dell'Ordine. "Abbiamo tre mesi per prepararci bene - ha aggiunto Mancini -. All'appuntamento con gli spareggi è importante arrivarci con tutti i giocatori dell'Europeo e quelli che già fanno parte della Nazionale in buona forma". In questi mesi - ha detto ancora il ct - abbiamo avuto troppe assenze e poi ci sta pure di vivere momenti di difficoltà, anche questo è il bello del calcio e dello sport in generale". Il ct azzurro spera di recuperare Leonardo Spinazzola: "È stato il miglior terzino dell'Europeo, se tornerà in campo a gennaio avrà un paio di mesi per ritrovare la giusta condizione". Sollecitato sui ricordi dell'Europeo vinto, il commissario tecnico ha spiegato come "questa impresa straordinaria sarà ricordata per sempre". Tornando alle qualificazioni mondiali e a possibili novità in merito alle convocazioni, Mancini non ha chiuso la porta a nessuno, neppure a nuovi oriundi: "Se ci sarà la possibilità di convocare qualcuno la valuteremo - ha sottolineato - anche se credo che il gruppo attuale possa fare molto bene se è al completo". Il ct ha rimarcato, inoltre, "come si giochino troppe partite, i giocatori hanno bisogno di riposare per recuperare al meglio". Ad ascoltare in sala Mancini c'era anche il papà Aldo che, parlando del figlio, ha detto: "Se va ai Mondiali è la cosa più grande che abbia mai fatto da allenatore". (ANSA).