Mancini 'Joao Pedro bravo, Luiz Felipe futuro in azzurro'

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - ''Joao Pedro ha qualità importanti e ci sta che sia qui con noi, Luiz Felipe può avere un grande futuro in questa nazionale''. Così Roberto Mancini parlando del capitano del Cagliari e del difensore della Lazio per la prima volta in azzurro, per lo stage cominciato oggi a Coverciano, allargando così il gruppo di oriundi convocati. ''Joao Pedro lo conosco per averlo visto giocare tante volte, è in Italia da tempo, ha esperienza ed è bravo - ha precisato il ct - Luiz Felipe è un ragazzo giovane ma già un grande difensore''. (ANSA).