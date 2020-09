Mancini, la Juventus ha ancora più qualità di tutte

(ANSA) - AMATRICE, 28 SET - "Il campionato appena cominciato sembra equilibrato, però la Juventus mi sembra essere, al momento, la squadra con più qualità di tutte. Penso che la Juve abbia ancora l'organico più ampio per giocare ogni competizione". Così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, a margine della consegna dei premi 'Manlio Scopigno' ad Amatrice. "Ma credo che tutte le altre, Lazio, Roma, Milan, Inter, Napoli e Atalanta, possano dar fastidio - aggiunge Mancini - e giocarsi il campionato". Cosa ne pensa di Pirlo allenatore? "Andrea ha abbastanza esperienza per sapere che in Italia funziona così - risponde il ct -. Ogni due giorni sarà giudicato, una volta verrà considerato bravo e una volta no. Avrà dei momenti belli e altri meno belli, ma questo è il nostro lavoro". Ad Amatrice Mancini stato premiato dal sindaco Antonio Fontanella, che ha regalato al tecnico degli azzurri una copia della moneta che nel medioevo era coniata ad Amatrice e un kit per cucinare l'Amatriciana. "Sono davvero contento di essere qui oggi - il commento del ct -, e di ricevere un premio dedicato a un grande allenatore del passato come Scopigno e anche a un amico come Felice Pulici con cui ho avuto il piacere di lavorare". "Mi dispiace che la situazione ad Amatrice sia ancora così - ha voluto sottolineare Mancini riguardo alla ricostruzione del post terremoto - e spero che si possa risolvere al più presto, perché sarebbe ora". (ANSA).