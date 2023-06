Mancini, 'l'U21 sia più vicina alla nazionale A'

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "L'Under 21 deve essere più vicina alla nazionale maggiore, questo è molto importante. Soprattutto ora che abbiamo bisogno di ragazzi da inserire per il futuro". Lo ha detto il ct della nazionale italiana, Roberto Mancini, a margine della presentazione della nuova campagna promozionale della Regione Marche all'Enit di Roma.

Poi parlando dell'Europeo U21 che tra poco comincerà e vedrà impegnata l'Italia di Nicolato ha aggiunto: "Abbiamo anche ceduto dei giocatori all'U21 perché per noi è importante andare alle Olimpiadi. La speranza intanto è quella di passare il girone così da aumentare le chance di essere a Parigi che è un obiettivo assolutamente da centrare". Infine a chi gli chiede in cosa le Marche assomiglino alla sua nazionale ha risposto: "C'è un grande gruppo di lavoro. Anche se a volte le cose nel calcio non vanno sempre come ti aspetti, ma fa parte del lavoro. Credo comunque che quando si lavora seriamente poi i risultati arrivano".