Maradona a Messi, 'lascia la nazionale'

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - Diego Maradona consiglia Lionel Messi di non giocare più nella nazionale albiceleste dopo l'eliminazione negli ottavi dell'ultimo Mondiale. E lo fa come al suo solito con parole politicamente scorrette (come per il paragone con la F1, dove parla del 'negretto Hamilton') nel corso di una lunga intervista pubblicata dal 'Clarin'. "Che direi a Messi? Che non ci vada più. Se perde l'under 15 è colpa di Messi, il calendario propone Racing-Boca ed è colpa di Messi. La colpa è sempre sua. Io direi 'che la smettano di rompermi le scatole' e non andrei più". A chi gli fa notare che, dopo l'eliminazione, Messi non abbia mai parlato del Mondiale, Maradona risponde così: "avrei voluto che avesse mandato tutti a cag...Perché non ha la colpa del fatto di non essere diventati campioni del mondo". "Con lui, ci speravamo tutti - aggiunge - però a volte succede che vai all'ippodromo per vedere il tuo cavallo vincere e invece arriva ottavo. In Formula 1 Vettel ha un motore incredibile, e vince il negretto Hamilton".