La prima volta di un'arbitra in serie B: i sorrisi e l'autorevolezza di Mario Marotta

Il sorriso come biglietto da visita e poi l'autorevolezza in campo. La prima volta, storica, di un arbitro donna in serie B ha il volto di Maria Marotta, direttore di gara di Reggina-Frosinone, ultima gara della regular season e finita con il successo dei ciociari per 4-0.

Buona la prima per la 37enne cilentana (fa parte della sezione di Sapri), una direzione di gara pulita, autorevole ma non autoritaria, con tanto di reprimenda al giocatore che protestava un po' troppo: "io le sto parlando con rispetto" le parole della Marotta a Gori che contestava un fallo contro. A fine gara sono stati tre i giocatori a finire sul taccuino della direttora di gara, Carraro del Frosinone al 17' del primo tempo, Del Prato della Reggina al 32' e poi nella ripresa, al 16' Gori, tutti per gioco scorretto.

Sorrisi, strette di mano virtuali prima del fischio d'inizio e a fine gara. Tutti a complimentarsi con Maria Marotta che ha poi ricevuto in dono dalla Reggina una maglia con il numero uno e il suo nome autografata dagli allenatori delle due squadre, Marco Baroni e Fabio Grosso. "Ha diretto la partita con grande personalità. Debbo veramente farle i complimenti", il commento a fina gara, dell'allenatore della Reggina Marco Baroni. "Per me è stato sfondare una porta aperta", ha aggiunto Baroni che ha spiegato così il fatto di non vederci nulla di strano nel traguardo di una donna arbitro nei massimi campionati italiani. "Quando cresce, quando sale la cultura dello sport, la competizione, fra noi, fra le squadre, fra i calciatori, fra gli addetti ai lavori, poi anche l'operato degli arbitri è assolutamente facilitato. Devo fare i complimenti, ha arbitrato veramente molto bene ed è stato giusto il gesto di donarle una maglia della Reggina da parte mia e dall'allenatore della squadra avversaria".

Prima della partita con un post sui propri social, la Divisione Femminile della Federcalcio, aveva fatto il suo in bocca al lupo alla Marotta: "Tutto il mondo del calcio femminile italiano rivolge un grande in bocca al lupo a Maria Marotta, prima arbitra a dirigere una partita di Serie B, Reggina-Frosinone". Maria Marotta fa parte dell'organico degli arbitri di Serie C, ma è stata 'promossa' nella categoria superiore grazie alla norma da poco introdotta. La sua designazione era stata accolta con soddisfazione dal presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange e dal numero 1 della Lega di serie B, Mauro Balata.