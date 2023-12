Martusciello, Lazio opaca? Celtic ha prosciugato energie

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "Abbiamo vinto ma la squadra ha deluso? Si viene da un passaggio di turno straordinario per tutto il mondo Lazio, contro il Celtic abbiamo prosciugato energie fisiche e mentali, e aver ottenuto lo stesso i tre punti è importante. E' stato bravissimo Provedel a tenere la porta inviolata". Lo ha detto Giovanni Martusciello, vice allenatore della Lazio, in conferenza stampa al posto dell'influenzato Maurizio Sarri dopo il successo biancoceleste sul Cagliari.

"Non abbiamo brillato nonostante l'uomo in più? - dice ancora - Arriverà un giorno che di questa partita tutti si saranno scordati della prestazione, quello che rimane sono i tre punti. Come rinforzare la mentalità? La mentalità si ottiene vincendo le partite, punto". Poi il 'vice' di Sarri fa il punto anche sugli infortunati: "Né Casale, né Zaccagni né Romagnoli recuperano per la sfida di martedì in Coppa Italia con il Genoa". Su Isaksen: "E' un ragazzo che si mette a disposizione, ora sta capendo l'italiano, sbaglia come tutti ma ha la personalità per superare momenti difficili". (ANSA). .