La prima volta di Messi: ora è l'atleta più pagato del mondo

Per la prima volta, Leo Messi sale al comando della classifica degli atleti più pagati del mondo stilata da 'Forbes'. La stella del Barcellona scalza Floyd Mayweather, leader quattro volte in sette anni, e precede il grande rivale Cristiano Ronaldo. I 100 atleti più pagati del pianeta hanno incassato complessivamente 4 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi, con un aumento del 5% rispetto ai guadagni dello scorso anno di 3,8 miliardi. Messi, secondo nella classifica dell'anno scorso, primeggia con 127 milioni di dollari in guadagni totali.