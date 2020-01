Da "Miha non mollare" a "Sei un morto che cammina". Tutta colpa di Salvini

Il mondo del calcio al fianco di Sinisa Mihajlovic nella sua lotta contro il cancro. Tifoserie diverse che sostenevano l'allenatore serbo in un momendo difficilissimo della sua vita vissuto tra la panchina del Bologna e l'ospedale ("Non ho più lacrime"). La malattia, il trapianto di midollo osseo e la voglia di andare avanti. Finalmente una bella pagina in un mondo pallonaro spesso caratterizzato da insulti e cori beceri. Andava tutto bene insomma, ma poi "Miha" ha deciso entrare per un giorno in un campo, quello della politica, dove i toni sono spesso identici a quelli degli stadi. "Tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni", ha detto Sinisa Mihajlovic al Resto del Carlino.

Salvini "è un combattente"

"Mi piace la grinta di Salvini, ottima la scelta di una donna", ha spiegato Mihajlovic. Poi ha raccontanto di aver incontrato Salvini qualche giorno fa. "Lui è mio amico, ci conosciamo da tanti anni, dai tempi del Milan (Sinisa lo allenò nel 2015-2016, ndr). Mi piace la sua forza, la sua grinta, è un combattente". "Sono in Italia dal 1992 e anche se non è il mio Paese di origine, è come se lo fosse diventato. E, da allora, trovo l'Italia peggiorata. Quindi bisogna avere idee e la forza di migliorare - ha detto ancora Miha -. Matteo è uno tosto, fa quello che fanno i grandi nel calcio: se promette, mantiene. I grandi uomini fanno questo, nello sport e nella politica".

"Curati che ne hai bisogno"

Un'opinione personale che andrebbe rispettata o criticata in modo civile. Ma no, gli haters della politica non perdonano nessuno anche se si schierano a sinistra. Lontani i tempi di "Miha non mollare", oggi l'odiatore attacca l'uomo malato. "La chemio ha effetti collaterali, bisogna capirlo", scrive un utente sui social. "#stayhuman"? No, oggi spazio a "zingaro" e "buffone" ("Poi quando ti hanno dato dello zingaro a Roma hai dato in escandescenza e fatto l’offeso, bravo buffone"). E ancora "curati che ne hai bisogno" e "morto che cammina". "Leoni da tastiera" che ruggiscono: "Sostiene Salvini? Con un tumore già ci convive".