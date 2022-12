La morte di "Miha", la paura per Vialli e i dubbi di Lotito: "Troppe malattie"

Le lacrime per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, la preoccupazione per le condizioni di salute di Gianluca Vialli. Due grandissimi grandi protagonisti del calcio italiano e internazionale sono diventati esempi di coraggio davanti alla malattia. "Miha" ha lottato con forza sino alla fine contro la leucemia mieloide acuta, Vialli sta facendo lo stesso ma contro un tumore al pancreas con il quale convive da cinque anni. L'allenatore serbo è morto a soli 53 anni, l'ex attaccante di Cremonese, Sampdoria e Juve ne ha 58. Davanti alle due storie drammatiche dei due ex giocatori della Sampdoria (Vialli dal 1984 al 1992, Mihajlovic dal 1994 al 1998) il calcio rimane attonito. Ma c'è anche chi, come Claudio Lotito, avanza dei dubbi.

"Troppe malattie, approfondire"

"Io penso che dobbiamo approfondire alcune tematiche, ricorrono troppo spesso alcune malattie che potrebbero essere legate al tipo di stress e di cure", ha detto il presidente della Lazio dopo la morte dell'ex biancoceleste Mihajlovic -. Mi risulta che anche Vialli stia male. Stiamo parlando del nulla, non c'è nessun discorso scientifico, certo ci dobbiamo porre l'interrogativo sul perché accadono queste cose in modo ricorrente".

Lotito (Ansa)

"Su dei fisici forti è più difficile che possano accadere"

Tra leucemie, tumori e soprattutto Sclerosi laterale amiotrofica (da Borgonovo a Bertini sono quasi 50 gli ex calciatori uccisi dalla Sla) esiste un’incidenza molto più alta tra i giocatori rispetto alla popolazione media. E Lotito ha aggiunto: "Accadono anche nella vita ordinaria, ma su dei fisici possenti e forti è più difficile che possano accadere. Mi auguro non ci sia nessun nesso però ci dobbiamo porre degli interrogativi a 360° per approfondire alcuni tipi di malattie che cominciano a essere numerose nel nostro mondo".