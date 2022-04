Milan frena, col Bologna è 0-0

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Frenata del Milan nella corsa scudetto. I rossoneri nel posticipo con il Bologna non vanno oltre lo 0-0. I rossoneri restano in testa ma adesso hanno un solo punti di vantaggio sul Napoli e 4 sull'Inter che però ha una gara da recuperare. Nel primo tempo la squadra di Stefano Pioli va vicina al gol con Tomori e Giroud. La risposta degli emiliani arriva con una conclusione di Barrow. Nel secondo tempo il Milan domina, crea tanto ma trova sulla sua strada uno Skorupski in serata di grazia. Ci provano ripetutamente Leao, Calabria, Bennacer, Ibrahimovic e Rebic ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0. (ANSA).