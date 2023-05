Milan: Leao recupera, è tornato in gruppo a Milanello

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Allenamento in gruppo per Rafael Leao, nella seduta mattutina a Milanello. Il portoghese ha ritrovato il lavoro in gruppo, dopo giorni di preparazione a parte, in seguito al guaio muscolare rimediato nella sfida interna con la Lazio. Il 17 di Pioli vede così il ritorno di semifinale di Champions League contro l'Inter, in programma al Meazza martedì sera. Nella seduta odierna, Leao ha saltato solamente la partitella finale, in un Milanello circondato da diverse decine di tifosi, accorsi per sostenere la squadra nel tentativo di rimonta, dopo lo 0-2 della gara di andata. Lavoro personalizzato, invece, per Krunic e Messias (ANSA).