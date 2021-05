Milan: Maignan, felice di essere in uno dei migliori club

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - "Sono davvero contento di essere al Milan, è uno dei club più grandi al mondo, con ambizioni e progetti per il futuro. Sono molto felice di potere essere qui e di quello che posso dare a questo progetto": sono le prime parole da portiere del Milan di Mike Maignan, nuovo acquisto del club rossonero che prenderà il posto di Gigio Donnarumma. Maignan è fresco del titolo di campione di Francia. "È stata la miglior stagione della mia carriera fino ad ora - racconta a Milan TV - è una ricompensa per aver vinto il titolo di campioni di Francia. Abbiamo vinto il campionato ed essere qui è una ricompensa per il mio lavoro". Maignan spiega anche il perché del suo soprannome Magic Eagle, Aquila magica: "È un soprannome che mi hanno dato i compagni perché dicono che sono come il re dei volatili". (ANSA).