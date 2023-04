Milik risponde a Orsolini,la Juve manca il secondo posto

(ANSA) - BOLOGNA, 30 APR - Orsolini non sbaglia un rigore, Milik sì, ma poi rimedia mettendo un argine alla crisi bianconera. La reazione rimane a metà, mentre la stagione sorprendente del Bologna riprende, dopo il ko di Verona. La Juventus va sotto e alla fine pareggia 1-1, perdendo l'occasione di sorpassare la Lazio e conquistare il secondo posto solitario in classifica, e ora vede Milan, Inter e Roma a 3 punti: la qualificazione alla prossima Champions League, classifica alla mano e considerando esclusivamente le questioni di campo, torna quindi in bilico. Il Bologna sogna una vittoria storica, ma se la vede sfuggire di mano. (ANSA).