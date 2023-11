Che fine ha fatto Deulofeu? E' mistero sul talento dell'Udinese

Che fine ha fatto Gerard Deulofeu? Il talento spagnolo dell'Udinese, con un passato nel Milan e nel Barcellona era seguito con interesse da Roma e Napoli, ma non gioca da quasi un anno. L'attaccante si era infortunato al ginocchio sinistro il 12 novembre dello scorso anno durante Napoli-Udinese, nell'ultima gara prima della lunga sosta per il Mondiale in Qatar. Poi aveva giocato soltanto 13 minuti a Genova, il 22 gennaio con la Sampdoria, prima di una ricaduta che lo aveva costretto a operarsi. Da allora è calato il mistero sul rientro del fantasista spagnolo.

"È la riabilitazione più tosta della mia carriera"

Il 12 luglio 2023 Deulofeu aveva ampliato il suo contratto con l'Udinese fino al 2026. Era arrivato in Friuli nel 2020 in prestito dagli inglesi del Watford. Il prolungamento di contratto in bianconero sembrava lasciar presagire un rientro piuttosto imminente, ma dell'attaccante esterno si sono perse le tracce. "Ho sofferto molto, però è quello che mi tocca fare - ha fatto sapere Deulofeu su Instagram -. È la riabilitazione più tosta della mia carriera, ma dopo tanta sofferenza apprezzerò ancora di più quando sarà il momento di tornare. Ogni giorno mangio e poi vado ad allenamento. Alle 15 inizio la sessione fino alle 17.30/18, ne faccio due al giorno".

Sei mesi al Milan nel 2017

Cresciuto nel Barcellona, Deulofeu ha giocato in serie A con il Milan in prestito dall'Everton nella seconda metà della stagione 2016-17. A giugno dello stesso anno il Barcellona aveva esercitato il diritto di riacquisto presso l'Everton per 12 milioni. I blaugrana lo avevano ceduto agli inglesi per 6 milioni di euro. Poi nel 2018 il prestito al Watford e la successiva cessione a titolo definitivo per 13 milioni più 4 di bonus. Infine l'Udinese.